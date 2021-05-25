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Ormanda nişanlısını vahşice öldüren kadının cezası belli oldu

25.05.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de, nişanlısı Emrah Öztürk'ü gezmek için gittikleri ormanda boğazını kesip 8 bıçak darbesiyle öldüren Zehra Aras, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ormanda nişanlısını vahşice öldüren kadının cezası belli oldu

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Zehra Aras (23) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Hakkında “Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile “Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Zehra Aras, mahkemede son savunmasını yaptı.

Karardan önce son savunmasında suçlamaları reddeden ifadelerini kullanan tutuklu sanık Zehra Aras, “Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Ortada bir delil yok. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

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ATK "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE" DEDİ

Adli Tıp Kurumu (ATK)’ndan gelen rapora göre tutuklu sanık Zehra Aras’ın akli sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanık Zehra Aras'ı Emrah Öztürk'ü kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına ve 'nitelikli hırsızlık' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın mahkemedeki küfür ve hakaret içeren ifadeleri nedeniyle heyet cezada indirime gitmedi.

CİNAYETİ İTİRAF EDİP MAHKEMEDE İFADESİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Eskişehir'de geçen sene nişanlısı Zehra Aras (22) tarafından Kent Ormanı'nda 8 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilen Emrah Öztürk (28) hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları ile Antalya otobüsüne binmek üzereyken yakalanan katil zanlısı Zehra Aras, adliyede verdiği ifadede suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aras, mahkemede ifadesini değiştirip suçlamaları kabul etmedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir
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