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Ormanda ölmek üzereyken bulduğu tavşana gözü gibi bakıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

Bursa'da ormanda gezerken ölmek üzere olan bir tavşan bulan Mustafa Memiş, tavşanı sahiplenerek hayatını kurtardı. Şimdi gözü gibi baktığı yavru tavşan, 15 gün sonunda sağlığına kavuştu.

Mustafakemalpaşa ilçesi Sünlük köyünde yaşayan Mustafa Memiş, ormanda gezerken annesi tarafından terk edilmiş ölmek üzere olan yavru bir tavşan buldu. Açlık ve soğuktan titreyen tavşanı alıp evine getiren Memiş, yavru tavşanı 15 gündür evinde sütle besleyerek sağlığına kavuşturdu.

'SOBANIN YANINDA ISITARAK, SÜTLE BESLEDİM'

Ormanda gezerken ölmek üzere olan yavru tavşanı bulduğunu ifade eden Mustafa Memiş, "Ormanda bulduğumda ölmek üzereydi. Hemen alıp eve getirdim. Sobanın yanında ısıtarak sütle besledim. 15 gündür şırıngayla ağzına süt vererek besliyorum. Şimdi kendini toparladı. Bu tavşan yaban tavşanı, biraz da büyüyüp kendini kurtaracak seviyeye gelsin doğaya salacağım" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
orman Bursa tavşan

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