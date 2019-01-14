HABER

Ormanda sulama havuzunda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 00:16 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda tarlaların sulanması amacıyla yapılan ve soğuktan buz tutan 10 metre derinliğindeki havuza düşen 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ormanda sulama havuzunda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda tarlaların sulanması amacıyla yapılan ve soğuktan buz tutan 10 metre derinliğindeki havuza düşen 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Malkara'ya 40 kilometre mesafede bulunan kırsal Sağlamtaş Mahallesi'nin Dağyenice mevkisinde meydana geldi. Köylülerin ormanlık alanda tarla ve meyveliklerini sulamak
amacıyla yaptıkları 10 metre derinliğindeki havuz son günlerde aşırı soğuk nedeniyle dondu. Bugün bölgede dolaşan köylüler, havuzun içine düşüp mahsur kalan 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedi görünce, kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlara rağmen hayvanları kurtaramayan köylüler, durumu Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye erleri, bağladıkları halatlar ve merdivenlerle donmuş su havuzuna indi. Ekipler, ucunda tasma olan aparatlı sopanın ucuna geçirerek havuzda mahsur kalan hayvanları kurtardı. Hayvanlara yiyecek veren itfaiye ekipleri daha sonra doğaya saldı.

FOTOĞRAFLI

Ormanda sulama havuzunda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldıOrmanda sulama havuzunda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldıOrmanda sulama havuzunda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldıOrmanda sulama havuzunda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

PARTNERCennet Mahallesi'nin Ayşe'si! Bir de şimdi bakın...Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si! Bir de şimdi bakın...
Patlayan piknik tüpü, 2 yaşlı adamın kaldığı binayı kül ettiPatlayan piknik tüpü, 2 yaşlı adamın kaldığı binayı kül etti
Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklamaAfyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Baby Shower partisi... Kaç kilo aldığını da açıkladı

Baby Shower partisi... Kaç kilo aldığını da açıkladı

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.