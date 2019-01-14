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Ormanda sulama havuzunda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 09:17 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda tarlaların sulanması amacıyla yapılan ve soğuktan buz tutan 10 metre derinliğindeki havuza düşen 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda tarlaların sulanması amacıyla yapılan ve soğuktan buz tutan 10 metre derinliğindeki havuza düşen 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Malkara'ya 40 kilometre mesafede bulunan kırsal Sağlamtaş Mahallesi'nin Dağyenice mevkisinde meydana geldi. Köylülerin ormanlık alanda tarla ve meyveliklerini sulamak amacıyla yaptıkları 10 metre derinliğindeki havuz son günlerde aşırı soğuk nedeniyle dondu. Bugün bölgede dolaşan köylüler, havuzun içine düşüp mahsur kalan 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedi görünce, kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlara rağmen hayvanları kurtaramayan köylüler, durumu Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye erleri, bağladıkları halatlar ve merdivenlerle donmuş su havuzuna indi. Ekipler, ucunda tasma olan aparatlı sopanın ucuna geçirerek havuzda mahsur kalan hayvanları kurtardı. Hayvanlara yiyecek veren itfaiye ekipleri daha sonra doğaya saldı.

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