Ormanda toprağa gömülü ceset bulundu, 2 kişi tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-BURSA'da geçen mayıs ayından bu yana kayıp olarak aranan Gördem Daşdan'ın(30) cesedi, ormanlık alanda gömülü olarak bulundu. Daşdan'ın başına ve sırtına ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Zengin (31) ve İlhan Eren Tur(26), tutuklandı. Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde meydana geldi. 'Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti' suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunan Görkem Daşdan'ın ailesi, 9 Mayıs günü oğullarının kayıp olduğunu bildirerek, polisten yardım istedi. Bunun üzerine arama başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Görkem Daşdan'a ait bir iz bulamadı. Devreye cinayet büro ekipleri girdi. Yapılan geniş çaplı soruşturmada Görkem Daşdan'ın, son olarak Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi Erikyayla Sokak'ta görüldüğü belirlendi. Bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sokağın yakınındaki ormanlık alanda Daşdan'ın toprağa gömülü cesedini buldu. Yapılan incelemede Görkem Daşdan'ın başından ve sırtından av tüfeği ile vurularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü belirlendi. CESEDİ GÖMMEK İÇİN KULLANDIKLARI KAZMA VE KÜREK BAGAJDA BULUNDU Yaklaşık 8 kilometrelik alandaki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Daşdan'ın arkadaşları ile yakınlarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin Daşdan'ın arkadaşları Mustafa Zengin (31) ve İlhan Eren Tur (26) olduğu tespit edildi. Şüphelilerden İlhan Eren Tur'un, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından yakalanarak cezaevine konulduğu belirlendi. Mustafa Zengin de yakalanarak, gözaltına alındı. Zengin'in otomobilinde, kazma ve kürek ile av tüfeği bulundu. Zengin ve Tur, suçlamayı kabul etmezken, polis, cinayetin uyuşturucu parası yüzünde işlenmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Mustafa Zengin ve İlhan Eren Tur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

