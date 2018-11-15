HABER

Ormanda uyuşturucu kullandılar, bilinçleri kapalı bulundular

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 10:47 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ormanlık alanda uyuşturucu kullanan B.Ş.

Ormanda uyuşturucu kullandılar, bilinçleri kapalı bulundular

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ormanlık alanda uyuşturucu kullanan B.Ş. ve U.Ş., devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından bilinçleri kapalı halde bulunup, hastaneye kaldırıldı.
Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken Panayır Mahallesi Kadırga mevkiinde ormanlık alanda yerde yatan 2 kişiyi fark etti. Çağırılan sağlık ekipleri, bu kişilerin aldıkları uyuşturucu nedeniyle kendilerinden geçtiklerini belirledi. Uyuşturucu madde kullanmak için düzenek kullandıkları görülen B.Ş. ve U.Ş. hemen Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinçleri kapalı olan B.Ş. ve U.Ş.'ye müdahalede bulunularak, hayati tehlikeleri ortadan kaldırıldı.
Üzerlerinde bonzai bulunan 2 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ormanda uyuşturucu kullandılar, bilinçleri kapalı bulundular

PARTNER Özel çekimdeki Diana detayı dikkatleri çekti Özel çekimdeki Diana detayı dikkatleri çekti
Çocuk istismarı sanığına 6 yıl 8 ay, onu dövene 1,5 yıl hapis cezasıÇocuk istismarı sanığına 6 yıl 8 ay, onu dövene 1,5 yıl hapis cezası
Sivas’ta askeri araç devrildi: 5 yaralıSivas’ta askeri araç devrildi: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteroroloji'den peş peşe kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı (15 Kasım hava durumu)

Meteroroloji'den peş peşe kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı (15 Kasım hava durumu)

Hazreti İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu!

Hazreti İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te taksiciden Iraklı turiste taksimetre dayağı iddiası!

Fatih'te taksiciden Iraklı turiste taksimetre dayağı iddiası!

Kamyon şoförüne dehşeti yaşattı! 'Kız kardeşimi sokakta...'

Kamyon şoförüne dehşeti yaşattı! 'Kız kardeşimi sokakta...'

Dur ihtarına uymadı, onca polisi peşine taktı! Meğer bagajda...

Dur ihtarına uymadı, onca polisi peşine taktı! Meğer bagajda...

Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kaçırılan Berfin’in babası: Kızıma karşılık iki kız teklif ettiler

Kaçırılan Berfin’in babası: Kızıma karşılık iki kız teklif ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.