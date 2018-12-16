HABER

Ormanda uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 16:19 | Son Güncelleme

ÇORUM’da ormanda uyuşturucu ticareti yaparken polisin baskınıyla gözaltına alınan emekli astsubay A.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi, tutuklandı.

Yusuf ÇINAR- Elif DURUR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da ormanda uyuşturucu ticareti yaparken polisin baskınıyla gözaltına alınan emekli astsubay A.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi, tutuklandı. ​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İskilip- Tosya karayolu üzerindeki ormanlık alanda uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin düzenlediği operasyonla M.B., H.B., Y.C.A, Y.K. ve emekli astsubay A.D. gözaltına alındı. İki çuval içinde toplam 11 kilo 231 gram esrar, bir tabanca, bir tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği öne sürülen 5 bin 715 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, Narkotik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

PARTNERBu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!Bu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!
Otomobilin çarptığı traktörüyle arkadaşını ezdiOtomobilin çarptığı traktörüyle arkadaşını ezdi
Eşi ve oğlunu öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan şüpheli tutuklandıEşi ve oğlunu öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Tarihi hamamdan facia haberi geldi! Ölü ve yaralılar var...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Fuhuşta yakalandı, bakın kim çıktı! Ünlü şarkıcıyı öldüren...

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Astana Güzeli 2018 Yarışması'nın birincisi belli oldu

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

O görüntüyle çıldırdı Twitter'dan ihbarda bulundu! Yanıt...

Tacizde bulunduğu sanılan kapkaççıya linç girişimi

Tacizde bulunduğu sanılan kapkaççıya linç girişimi

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.