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Ormanda yoldan düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Hasankadı Beldesi’nde 6 gün önce patika yoldan aşağı düşen orman işçisi İsmail Özgün (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ormanda yoldan düşen işçi öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’ın Hasankadı Beldesi’nde 6 gün önce patika yoldan aşağı düşen orman işçisi İsmail Özgün (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay 6 gün önce, Hasankadı Beldesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, ormanda işçi olarak çalışan İsmail Özgün, patika yolda yürüdüğü sırada 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine ormanlık alana gelen sağlık ekipleri, yaralı İsmail Özgün’ü Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İsmail Özgün, 6 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Özgün, bugün öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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