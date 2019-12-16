HABER

Ormandaki cinayetin sanıklarına ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 10:49 | Son Güncelleme

BURSA'da başka bir araçtan ateş açarak, otomobillerinde alkol alan Mehmet Karaca'yı (38) öldürüp, Engin Ulaş'ı (37) yaraladıkları iddiasıyla yargılanan Cevat Şimşek (44) ve İdris Durgun’a (43), ceza yağdı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da başka bir araçtan ateş açarak, otomobillerinde alkol alan Mehmet Karaca'yı (38) öldürüp, Engin Ulaş'ı (37) yaraladıkları iddiasıyla yargılanan Cevat Şimşek (44) ve İdris Durgun’a (43), ceza yağdı. Şimşek'in toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada, Durgun, müebbet hapis ile 3 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 2017 yılının Mayıs ayında meydana geldi. Mehmet Karaca, arkadaşı Engin Ulaş ile birlikte 16 FU 669 plakalı otomobilinde alkol alırken, başka bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Karaca ve Ulaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karaca, ölmeden önce hastanede bilgisine başvuran polislere, saldırganların adını söyledi. Bunun üzerine Cevat Şimşek ve İdris Durgun (41) gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BERAATLERİNİ VE TAHLİYELERİNİ İSTEDİLER
Yargılamanın yapıldığı Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıkar Cevat Şimşek ve İdris Durgun, hazır bulundu. Öldürülen Mehmet Karaca’nın eşi Aysel Karaca ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Cevat Şimşek, "Olay gecesi evde olduğum için olayla ilgim yok. Suçu işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. İdris Durgun da "Üç senedir tutukluyum. Ben bu suçu işlemedim. Haksız yere tutuklandım. Beratimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu. Söz verilen Aysel Karaca ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
CEZA YAĞDI
Duruşma sonunda mahkeme, Cevat Şimşek'e, Mehmet Karaca'yı tasarlayarak öldürmek suçundan 15 yıl, öldürmeye teşebbüs suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
İdris Durgun ise tasarlayarak öldürmek suçundan müebbet, öldürmeye teşebbüs suçundan 2 yıl, ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Cinsel ilişki sırasında öldürülmüştü... O video olay yarattı! Cinsel ilişki sırasında öldürülmüştü... O video olay yarattı!
Bu çilek için yükseklere tırmanıyorlarBu çilek için yükseklere tırmanıyorlar
Fuhşa zorlanan kadınlara telefon dinlemesine karşı 'yılbaşı pastası' diyorlarmışFuhşa zorlanan kadınlara telefon dinlemesine karşı 'yılbaşı pastası' diyorlarmış
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sezonu kapattı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sezonu kapattı

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi

Okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

Büyükada’da başıboş at genç kızı ezdi!

Büyükada’da başıboş at genç kızı ezdi!

Her yerde aranıyordu! Apartman boşluğunda ölü bulundu

Apartman boşluğunda ölü bulundu

İstanbul'da Alevilerin yaşadığı evlere 'gebereceksin' yazısı yazıldı

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Son dakika! DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.