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Ormandaki mağara çukurları ve yolu görenler veryansın etti: Ekipler sorumluların peşine düştü! "Garibanın evine yol yapın desek yapmazlar"

19.09.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da bir mezrada yoldan geçen bölge sakinleri dev çukurlar kazıldığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mağara şeklinde kazılan çukurlarda iş makineleriyle kaçak define avı yapıldığını tespit etti. Şüphelilerin umduklarını bulup bulmadığı bilinmiyor ancak ekipler peşlerine düştü. Ormandaki yol ve çukurları görünce veryansın eden vatandaşlardan biri "Köyden birine 'Allah rızası için şu garibanın evine bir yol yapın' desek kimse yapmaz ama adamlar gelip burayı yapmışlar" dedi.

Ormandaki mağara çukurları ve yolu görenler veryansın etti: Ekipler sorumluların peşine düştü! "Garibanın evine yol yapın desek yapmazlar"

Bölge sakinlerinin anlattığına göre Trabzon'da kaçak define avcıları 15-20 gün içinde herkes çayında, fındığında çalışırken ormana iş makineleriyle girip kazı yaptı. Ormanda 100 metre uzunluğunda yol ve 8 metre genişliğinde, 5 metre derinliğinde çukur açıldı. Define avcıları bölgeden ayrılırken araç gereçlerini de ortalığa bıraktı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölgeden vatandaşları isyan ettiren kareler dikkat çekti.

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DEV ÇUKURDA İŞ MAKİNELERİYLE DEFİNE AVI

Sürmene ilçesi Aksu Mahallesi Aytora mezrasında, yüksek kesimdeki ormana, kimliği belirsiz kişiler iş makineleriyle girdi. Şüpheliler, tepedeki ormana 100 metre uzunluğunda yol ile 8 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde çukur açıp kaçak define kazısı yaptı. Şüpheliler kayalık zemini iş makinesiyle kırıp mağara şeklindeki çukurda arama yaptı.

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EKİPLER ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Alanda bir şey bulup bulmadıkları bilinmeyen ve ormanda irili ufaklı çok sayıda da çukur açan kişiler, bazı araç gereci bırakıp bölgeden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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"'GARİBANIN EVİNE YOL YAPIN' DESEK YAPMAZLAR"

İlçede oturan Sabri Malkoç, definecilerin iş makinesiyle ormana girip kazı yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Dağ yolunda orman içine doğru kaçak kazı yapmışlar. Yaklaşık 100 metre içeri girmişler. Bu yolu yaparken taş kırmışlar, yolun ucunda da yaklaşık 8 metre çapında 5-6 metre derinliğinde çukur açıp aramışlar. Birkaç metre de hiltiyle kırdılar sanırım.

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Köyden birine 'Allah rızası için şu garibanın evine bir yol yapın' desek kimse yapmaz ama adamlar gelip burayı yapmışlar. Ne zaman yaptıklarını kimse bilemiyor. Yoldan geçerken fark etmişler."

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"HERKES BAHÇEDE ÇALIŞIRKEN ONLAR DA BURADA ÇALIŞMIŞ"

Kaçak kazıyı sonradan fark ettiğini belirten Hasan Atalı, "Aşağıda bir mahalle var, taşları da yolun kenarına koymuşlar. Taşlar yuvarlansa aşağıdaki evler zarar görür. Güvenlik güçlerine haber verildi. Zannediyorum işin peşini bırakmazlar. Herhalde 15-20 gün içinde olmuş. Milleti iyi takip etmişler. Herkes çayında, fındığında çalışırken onlar da ormanda çalışmışlar" dedi.

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Uğurcan Atalı da "Öyle bir yol yapmışlar ki, 'Yapın' desek yapmazlar, 'Oraya yol kazın' desek kazmazlar. Mağara yapmışlar. Adamlar neye heves edip kazdılar bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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