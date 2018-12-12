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Ormandan topladığı mantarlar zehirledi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 12:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde ormandan mantar toplayıp, yiyen yiyen tarım işçisi Osman Sezer(49), zehirlendi.

Ormandan topladığı mantarlar zehirledi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde ormandan mantar toplayıp, yiyen yiyen tarım işçisi Osman Sezer(49), zehirlendi. Hastaneye kaldırılan Sezer, hayati tehlikeyi atlatamadı.
Türkmen Mahalesi Göçmen Sokak'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Osman Sezer, ormanlık alandan farklı türlerde mantar toplayıp evine döndü. Akşam saatlerinde mantar yemeği yapıp, yiyen Sezer, ilerleyen saatlerde fenalaştı. Yakınları tarafından sabaha karşı Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürülen Sezer'in midesi yıkandı. Tedavi altına alınan Sezer'in, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Şans eseri Osman Sezer'in eşi ve çocuklarının mantar yemeğinden yemediği öğrenildi.

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