Ormanı ateşe verenler mobil kameralara yakalandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 20 Ağustos 2019 tarihinde ormanı yaktıkları iddia edilen 3 kişi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün mobil kameralarına saniye saniye yansıdı. 360 derecelik kamerada yangının başlama anı ve kişilerin bölgeden ayrılışları yer alırken, söz konusu kişiler, kameralardan tespit edilerek İzmir polisi tarafından operasyonla yakalandı.

Karşıyaka ilçesi Körfez Mahallesi mevkiinde, 20 Ağustos 2019 tarihinde orman yangını çıkmıştı. Yangının çıkmasının ardından gelen ihbarlar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, zamanında müdahaleyle havadan ve karadan yangını kontrol altına almıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Karabağlar ilçesinde başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar sıçrayarak 2 günü aşkın bir sürede kontrol altına alınan yangınlar gündemdeki yerini korurken, Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

Araçla böyle geldiler, böyle yakalandılar

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha önce belirlenen alanlara seyyar (mobil) kameralar yerleştirmişti. Görev alanındaki orman alanlarını yakından takip eden ekipler, Körfez Mahallesi mevkiinde 20 Ağustos 2019 çıkan yangında kameralardan 3 kişiyi tespit etti. Görüntülerde, bir aracın yangın başlamadan bölgeye geldiği görülüyor. 360 derece hareket eden kameralar, bir sonraki turunda ise yangının ilk başladığı anları ve 1 kişiyi saniye saniye kaydediyor.