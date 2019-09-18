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Ormanı istila eden tırtıllarla biyolojik mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:22 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde, İkisular mevkiindeki ormanlık alanı tırtıllar istila etti.

Ormanı istila eden tırtıllarla biyolojik mücadele

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde, İkisular mevkiindeki ormanlık alanı tırtıllar istila etti. Tırtıllara yönelik biyolojik müdahale başlatılırken, Tüfekçikonak Mahallesi eski muhtarı Hüseyin Ordu, “20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprak yemelerinin sesler çok net duyuluyor” dedi.
İnegöl-Domaniç karayolu İkisular mevkiindeki tırtılların istila ettiği ormana yakın mahallelerde oturanlar arasında endişe yarattı. Tırtıllar kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkiinde yoğun bir şekilde görülürken, kısa sürede ağaçlardaki ve bazı bitki türlerindeki yaprakları yok etti. Ormanlık alanın büyük bir bölümünde yeşil rengin yerini bozkır aldı. Tüfekçikonak Mahallesi’nin eski muhtarı Hüseyin Ordu, çok kısa bir sürede tırtılların, ormanın büyük bir bölümüne zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:
“Bu İkisular mevkiinde tesislerim var. Geçen Pazar burada su borum patladığı için kontrole gelmiştim. Sol tarafım yemyeşildi, sağ tarafımdaki ağaçlarda sonbaharı andırıyordu. Bu tırtıllar burayı 3 günde bu hale getirdi. Korktuk ve ‘Acaba ne oluyor?’ diye endişelendik. Bu milyonlarca tırtıl nereden geldi? Araştırılmasını istiyoruz. İşletme müdürlüğümüzü durumdan haberdar ettim. Burası araştırılsın gerekirse vatandaşlar olarak yardıma da hazırız. 20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprakları yedikleri sesler çok net duyuluyor.”
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ormanda tırtıllarına yönelik biyolojik mücadele başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ormanı istila eden tırtıllarla biyolojik mücadeleOrmanı istila eden tırtıllarla biyolojik mücadeleOrmanı istila eden tırtıllarla biyolojik mücadeleOrmanı istila eden tırtıllarla biyolojik mücadele

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