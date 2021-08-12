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Ormanı yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

12.08.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı’nı yakmaya kalkışan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ormanı yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır’da 9 Ağustos saat 19.30 sularında Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı girişine gelen ve yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 şüpheli, otları ateşe vererek ormanlık alanı yakmaya çalışmıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına almıştı.

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Yangını fark eden polis ekipleri, şüphelilerden 3’ünü olay yerinde suçüstü yakalamış, çalışmalar neticesinde 4’üncü şüpheli ise saklandığı evde gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve tabancaya ait olduğu öğrenilen şarjör ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHA)

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Diyarbakır
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