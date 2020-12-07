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'Ormanın hayaleti' Sarıkamış'ta görüntülendi

07.12.2020 12:25 | Son Güncelleme:
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'Ormanın hayaleti' Sarıkamış'ta görüntülendi

Gece avlandığı için görülmesi çok zor olan nesli tehlike altındaki "Kafkas vaşağı" Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide dolaşırken görüntülendi.

Birçok yaban hayvanının yaşadığı Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, nesli tehlike altındaki vaşaklara da ev sahipliği yapıyor.

Gece avlandığı ve gündüz de dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan Kafkasya vaşağının, sarıçam ormanlarında karla kaplı arazideki gezintisi kameralara yansıdı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, yaptığı açıklamada, "Kuzeydoğu Anadolu'nun Biyolojik Çeşitliliğinin Koruması Projesi" kapsamında, bölgede nesli tehlike altındaki vaşaklarla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"'ORMANIN HAYALETİ' OLARAK BİLİNİYORLAR"

Vaşakların yaşam biçimden bahseden Çoban, "Vaşaklar, ormanın hayaleti olarak bilinen çok hassas hayvanlardır. Gece avlandıkları, gündüz dinlendikleri için genelde gündüz vakitlerinde görülmüyor. Kış dönemi üreme zamanları olduğundan kendilerini daha görünür hale getiriyorlar. Bu görüntüleme de o zamana denk gelmiş." diye konuştu.

Çoban, Sarıkamış'ın Türkiye için vaşaklar açısından çok önemli bir nokta olduğunu belirterek, hem Kafkasya hem de Avrasya vaşaklarının ilçede görüldüğünü dile getirdi.

Bir dağ silsilesinin bu türleri birbirinden ayırdığını aktaran Çoban, "Ormanın açıklık alanına geçmeyi çok tercih etmiyorlar. Ama bu görüntüde gördüğünüz vaşak, üreme döneminde olduğundan kendini daha görünür hale getirip eş aramak için etrafta dolaşıyor. Bu da Anadolu Ajansı muhabirinin de gözünden kaçmamış ve çok güzel bir görüntü almış." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış'ta 7 yılda 15 vaşak yakaladıklarını anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Uydu vericisiyle takip ettiğimiz vaşakların bazıları dişi. Özellikle bu dönemde karda izlerini takip ederek ve uydudan gelen sinyallerle onlara yakınlaşarak görmeye çalışıyoruz. Sarıkamış'la ilgili popülasyon büyüklüğü hakkında bir şey söyleyemeyiz çünkü çalışmanın başındayız."

Kaynak: AA


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