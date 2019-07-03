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Ormanın içindeki çöplükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte yangın çıktı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yan tarafında bulunan çöplük alanda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Geçen mart ayında da yangın çıkan alandaki alevleri gören çöp fabrikası çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Çöp fabrikasına ait 3 iş makinesi de yangının büyümemesi için itfaiyenin isteği doğrultusunda çalışma yaptı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için 7 arazöz ve 3 iş makinesiyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yoğun dumanın oluştuğu yangın 1 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı.

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