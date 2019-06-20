HABER

Ormanın içindeki 'gizli cennet' ziyaretçilerini büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 15:51 | Son Güncelleme

Dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya'da, Roma döneminden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda saklı bulunan şelale, ziyaretçilerini büyülüyor.

Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi sınırlarında yer alan şelale, yaklaşık 50 metre yükseklikten Ekşili göletine akıyor.

Bölge halkının yaz aylarında serinlemek için gittiği bir adres haline gelen şelale, fotoğraf tutkunları için de doğal plato niteliği taşıyor. Görsel bir şölen sunan şelale, yerli ve yabancı turistlerce keşfedilmeyi bekliyor.
Ekşili Mahallesi Muhtarı İbrahim Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.
Bölgenin "gizli cennet" olarak nitelendirildiğini dile getiren Aldemir, "Keşfedilmemiş bir güzellik burada uyandırılmayı bekliyor. Bölge halkı olarak bu güzelliğin keyfini biz yaşıyoruz ancak yerli ve yabancı turistler tarafından da görülmesini istiyoruz. Çok güzel bir görselliği var, turizm açısından değerlendirilirse çok iyi olur." dedi.
Mahalle sakinlerinin bölgeye sahip çıktığını aktaran Aldemir, orman içinde gizlenen güzelliğin Antalyalılar tarafından da çok iyi bilinmediğini ifade etti.
Şelaleyi keşfedenlerin buradan vazgeçemediğini belirten Aldemir, "Buraya bir gelen, güzelliği gören tekrar tekrar geliyor. Özellikle doğa tutkunlarının adresi oluyor." diye konuştu.

'AĞUSTOS AYINDA İNSANLAR BURADA ÜŞÜR'

'AĞUSTOS AYINDA İNSANLAR BURADA ÜŞÜR'
Eski muhtar Hüseyin Sırt da turizmin başkenti Antalya'da gezilecek ve görülecek mekanlardan birine sahip olduklarını kaydetti. 65 yıldır mahallede yaşayan Sırt, şunları söyledi:
"Geçmişte bölgede İtalyanlar yaşamış, onun için adı "gavur" olarak kalmış. Bölge halkı özellikle yaz aylarında oraya gidip, piknik yapar. Yazın vatandaşın serinlemesi için çok güzel, cennet gibi bir mekan. Ağustos ayında insanlar burada üşür."
Daha önce sadece mahalle sakinlerinin bildiği şelaleye, son yıllarda farklı kentlerden insanların da ziyaret ettiğini anlatan Sırt, bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turistin gelmesini beklediklerini kaydetti.
Sırt, bölgenin temizliğini mahalle sakinleri olarak üstlendiklerini de sözlerine ekledi. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Döşemealtı şelale

En Çok Okunan Haberler

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 bin yıldır ayakta! Avrupa'nın en iyisi olmaya aday

5 bin yıldır ayakta! Avrupa'nın en iyisi olmaya aday

Okula başlama yaşı değişiyor! Kanun teklifi kabul edildi

Okula başlama yaşı değişiyor! Kabul edildi

'Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz'

'Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Dağlar bizimdir' diyenler bugün telsizle konuşamıyorlar

Bu sabah yakalanmıştı! Soylu'dan ilk açıklama

Son dakika DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütünün 'Türkiye sorumlusu' yakalandı!

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.