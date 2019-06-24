Günün ilk ışıklarıyla ailesine kahvaltı hazırlayan anne Sonay Durmuşoğlu, ardından eşini ve beraberindeki işçileri, 18 yaşındaki açıköğretim lisesi öğrencisi ve mevsimlik orman işçisi kızı Ülkü'nün kullandığı traktörle, Refahiye Orman İşletme Müdürlüğünce kesim için işaretlenen ağaçları bulmak için ormanın derin, ıssız köşelerine uğurluyor.

Daha önce çalıştıkları Antalya Toros Dağları'ndan mevsimlik işçi olarak Erzincan'a gelen Durmuşoğlu ailesi, kısıtlı imkanlara ve güç koşullara rağmen çadırlarında hayat mücadelesini sürdürüyor.

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da ormanda babası ve diğer işçilerle ekmek mücadelesi veren 18 yaşındaki mevsimlik orman işçisi Ülkü Durmuşoğlu, ağaçları beceriyle kullandığı ağaç motoru ile saniyeler içinde devirerek aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Babası Selahattin Durmuşoğlu (50) ve diğer işçilerle işe koyulan Ülkü Durmuşoğlu, birçok erkeğin güçlükle gerçekleştirdiği orman işçiliğinde boyundan katbekat büyük ağaçları kullandığı ağaç motoru ile saniyeler içinde devirdikten sonra parçalara ayırıyor.

Her yılın mayıs ayında ormanların kesim, bakım ve gençleştirme zamanının başlamasıyla babası ile omuz omuza vererek çalışan Ülkü Durmuşoğlu, kafasına taktığı baretle hummalı çalışmasını hava kararana kadar sürdürüyor.

Babasının ormancı olması dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren orman ile iç içe olan genç kız, devrilen ağaçları, testere ve baltalarla belirli boylarda kesip kabuklarını soyup traktöre yükleyerek istif alanına taşıyor. Genç kız, kazandığı para ile aile bütçesine katkı sunuyor.

Ülkü Durmuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yaşında orman işçilerinin motorlu testereleri için benzin ve yağ taşıyarak işe başladığını söyledi.

Durmuşoğlu, işini severek yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"İşimi severek ve büyük çaba sarf ederek babamla yapıyorum, ormanda traktör kullanıyorum, odun keserek istif yapıyorum. Ormanda bildiğiniz her alanda azim göstererek çalışıyorum. Burada çalıştığım süreçte kazandığım para ile ağabeyimi ileride bana destek olsun diye okuttum, kendisi şu an asker. Cuma günleri bizim tatil günümüz. Babam çarşıya gidip ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Ben ise anneme ev işlerinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ormanın doğal güzelliğini ve kokusunu çok seviyorum." dedi.