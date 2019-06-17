Ormanın yüzüğü: Delikli Kaya Şelalesi

Artvin’in Murgul ilçesine bağlı Başköy’de sarp ormanlık alanda, kayanın içinden akan su ile doğal yollarla oluşan yüzük şeklindeki “Delikli Kaya Şelalesi” ziyaretçi akınına uğruyor.

Geçtiğimiz yıl Murgul Kaymakamlığı tarafından turizme kazandırılan şelale özellikle sıcak havalarda vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Tortul kayaç üzerindeki 7 metre yüksekten kireç ve kil taşının suyu zamanla aşındırmasıyla 4 metre çapında oluştuğu tahmin edilen ’yüzük’ şeklindeki delikli bir kaya içinden akan şelaleye bölge halkı tarafından ’Delikli Kaya’ adını verilmiş. Murgul Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’nın öncülüğünde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteği ile şelale bölgesinde çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla turizme kazandırılırken, başta fotoğraf tutkunları ve doğa severlerin yoğun ilgisini çeken şelaleye ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

"Anlatmayla olmaz gelip görmek lazım"

Delikli Kaya’yı görmek için ailesiyle Rize’den gelen Serkan Saraç ikinci kez Delikli Kaya’yı ziyaret ettiğini ifade ederek “Burada insan enerji depoluyor, deşarj oluyorsunuz, insan keyif alıyor. Burayı anlatmayla olmaz insanların gelip yaşaması lazım” dedi.