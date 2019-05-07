HABER

Ormanlar biyolojik savaşçılarla korunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, ağaçların kurumasına neden olan böcekleri yiyerek ekolojik dengeyi koruyan kırmızı orman karıncalarının bir kısmı alınarak, 70 kilometre mesafedeki karaçam ormanına taşındı - Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel: - "Bu taşıma işlemini yapmaktaki amacımız ağaçların büyümesini engelleyen çam kese böceğinin popülasyonunu engellemek. Şu ana kadar 40 karınca yuvası taşıma işlemi gerçekleştirdik"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, ormandaki ağaçların kurumasına neden olan böcekleri yiyerek ekolojik dengeyi koruyan kırmızı orman karıncaları, 70 kilometre mesafedeki başka bir bölgeye taşındı.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Sinanpaşa ilçesi Yörükmezarı Mevkisi'nde bulunan karaçam ormanındaki kırmızı orman karıncası (Formica rufa) yuvasının bir kısmını, Sandıklı ilçesindeki genç karaçam ormanı üretme alanına götürdü.

Yaklaşık 300 bin işçi karınca ile 30 kraliçe karıncanın bulunduğu yuvanın yüzde 30'u, 70 kilometre uzaklıktaki Sandıklı'ya taşındı. Karıncaların daha az aktivite içinde olduğu gece saatlerinde yapılan nakil işlemi, sahur vaktine kadar sürdü. Sinanpaşa'daki 1400 rakımdan alınan karınca kolonisi, 1250 rakımlı bölgeye bırakıldı.

Yeni karınca yuvası, ayı ve domuzların zarar vermemesi için de tel çitle çevrildi. Karıncaların yuvayı benimsemesi için yeni yuvaya toz şeker serpildi.

Nakil işlemine Eskişehir Orman İşletme Bölge Müdürü Recep Temel, Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Esat Şimşek ile Sinanpaşa ve Sandıklı Şefliği çalışanları katıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yuvanın taşındığı ormanlık alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, orman teşkilatı olarak hem ormanların yangından korunması hem de zararlılarla biyolojik yöntemler kullanılarak mücadele edilmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

- Şu ana kadar 40 yuva taşındı

Karınca nakillerinin orman ağaçlarını korumak için kullanılan doğal ve biyolojik yöntemlerden biri olduğunu ve büyük önem taşıdığını ifade eden Temel, "Sinanpaşa ilçemizden aldığımız karınca kolonisinin 3'te birini buraya nakil yaptık. Bu karınca, kırmızı orman karıncası olarak bilinen formica rufa karıncasıdır. Bu taşıma işlemini yapmaktaki amacımız ağaçların büyümesini engelleyen çam kese böceğinin popülasyonunu engellemek. Biz müdürlük olarak bağlı illerde şu ana kadar 40 karınca yuvası taşıma işlemi gerçekleştirdik. Doğal bir ortamdan aldığımız karıncaları, gelişmekte olan ve zararlı böceklerin çok olduğu bir alana getirdik."

Temel, yapılan işlemin tamamen biyolojik ve doğal bir yöntem olduğunu dile getirerek, çalışmaların çevreye hiçbir zararı olmayan bir mücadele şekli olduğunu bildirdi.

PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor
Şiddetli rüzgar fındığa zarar verdiŞiddetli rüzgar fındığa zarar verdi
Taksim Meydanı'nda "trafik" etkinliğiTaksim Meydanı'nda "trafik" etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı 4 gözaltı

Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı 4 gözaltı

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Aleo vera jelinden yaptığı parfümle radyasyonu yok etti!

60 liraya satıyor! Öyle bir buluşa imza attı ki...

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Diyarbakır'da PKK operasyonu! 3 kış sığınağı imha edildi

Hepsini burada saklamışlar! Bir bir imha ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.