HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, ormanların hiçbir gerekçeyle yakılamayacağını, yakılan ormanların hiçbir şart ve koşulda başka bir amaç için kullanılamayacağını söyledi.
Çepni, TBMM Çevre Komisyonunun HDP'li üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, komisyon olarak orman yangınlarını yakından takip ettiklerini belirtti.
Tunceli'deki yangına ilişkin milletvekilleriyle Tunceli'ye gittiklerini, ancak şehre alınmadıklarını öne süren Çepni, "En son Şırnak, Hakkari, Mardin, Bingöl ve Diyarbakır'da yangınlar sürüyor. Bu yangınlar askeri operasyonlar sonucu bizzat çıkartılmış yangınlar. Yakılan ormanlar bizim ormanlarımız. Aslında bir anayasal suç işleniyor. Ormanlar hiçbir gerekçeyle yakılamaz. Tarım alanları, savaş konsepti gerekçesiyle savaşa heba edilemez. Yakılan ormanlar hiçbir şart ve koşulda başka bir amaç için yeniden kullanılamaz." diye konuştu.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin de "Askeri operasyon bölgelerinde çıkarılan yangınlarla ciddi zararlar görülmektedir." ifadesini kullandı.
HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ise Şırnak'ta bir ay içerisinde tespit ettikleri kadarıyla 9 orman yangını meydana geldiğini belirterek, bunların büyük bir çoğunluğunun da askeri operasyonlar sonucu yaşandığını ileri sürdü.
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