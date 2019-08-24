Ormanlar İçin Asıl Tehlike Yangınlar mı Yoksa Maden Ruhsatları ve HES’ler mi?

Orman Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Türkiye topraklarının yüzde 27,6’sı ormanla kaplı. Genel müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet raporunda 1973 yılında Türkiye’nin orman varlığı 20,2 milyon hektar iken ağaçlandırma çalışmalarıyla çeyrek yüzyıl sonra 22,6 milyon hektara ulaştığı belirtiliyor.

Özellikle, Karadeniz Ege ve Akdeniz bölgelerinde dikkat çekici orman varlığı olan Türkiye, sahip olduğu 22,6 milyon hektar orman büyüklük bakımından dünyada 30. sırada da yer alsa yüzölçümüne göre orman varlığında dünyada ilk 100 ülkenin dışında kalıyor.

Prof. Atmış: “Orman varlığımız oransal olarak az olsa da doğal orman ve biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir orman varlığımız var”

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Erdoğan Atmış, Türkiye’nin oransal olarak sahip olduğu orman varlığı dünya ölçeğinde gerilerde kalsa bile doğal orman ve biyoçeşitlilik bakımında büyük bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Profesör Atmış, “İktidar 2009’dan beri ‘rekor kırdık’ söylemini yaygınlaştırmaya çalışsa da Türkiye yetmiş yılı aşkın süredir ağaçlandırma yapmaktadır. Türkiye’nin asıl zenginliği ormanlarının doğal olmasıdır. Bu ormanların biyoçeşitliliğidir. Elbette Avrupa’da birçok ülkenin orman varlığı Türkiye’den fazla. Ancak o ormanlar, doğal ormanlar değil. Ağaçlandırmışlar. Mesela İsveç, ülkenin yüzde 70’i neredeyse ormanla kaplı ama biyoçeştililik bakımından çok önemsiz” dedi.