Ormanlar kadın eliyle yeşeriyor

MESUT VAROL - Van'da Orman İşletme Müdürlüğünün kadın işçileri, binlerce hektarlık alanda yeni ormanların oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi için çalışıyor.
Kentte yeni ormanların oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar birçok alanda devam ediyor.
Orman İşletme Müdürlüğünde görevli kadın işçiler, kentte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Akdamar Adası'nın karşısındaki Artos Dağı'nın eteklerinde yoğun mesai yapıyor.
İş makineleriyle kazılan yamaçlara bir yandan fidan diken kadın işçiler, bir yandan da ormanların korunması ve geliştirilmesi için mesai harcıyor.
Kışın karda, yağmurda, çamurda, yazın kavurucu sıcağın altında yeşili korumak için mücadele eden kadınlar, olası yangınlara karşı da çalışma yürütüyor.
Görev sahalarındaki orman alanlarında kuruyan ağaç dallarını beceriyle kullandıkları baltalarla kesen kadın işçiler, köylülerce toplandıktan sonra eşeklerle taşınan çalı ve çırpıları da sürekli denetliyor.
- "Ormana çocuğumuz gibi bakıyoruz"
İki çocuk annesi Güler Avcı, AA muhabirine, sabah saat 08.00'de ormana geldiğini ve gün içerisinde olası yangınlara karşı kurumuş ağaç dallarını topladıklarını söyledi.
Ormanda hiç zorlanmadıklarını anlatan Avcı, "Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Bunun yanında ormanlara kadın elinin değmesi çok önemli. Ormanlara sahip çıkarak aslında insanlığa sahip çıkmış oluyoruz. Ormana, buradaki ağaçlara, fidanlara çocuğumuz gibi bakıyoruz. Orman olmazsa hayat da olmaz. Bu nedenle özenle bakıyoruz." dedi.
- "Kadının yapamayacağı iş yoktur"
Sevim Duman da fidan dikimiyle çorak sahaları güzelleştirmeye çalıştıklarını belirterek, şunları aktardı:
"Dağlar kadınların elleriyle yeşillenince daha güzel oluyor. Şu an Artos Dağı'nın eteklerindeyiz. Kadının yapamayacağı iş yoktur. Burada çalışarak kadınların bu işi de en iyi şekilde becerdiğini gösteriyoruz. Amacımız çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakmak. Çocuklarımızın diktiğimiz fidanların gölgesinde piknik yapacaklardır. Bu işin zorluğunu fidan dikerek kolaylaştırıyoruz."
- "İnsanlar da yaptığımız işi takdir ediyor"
Şehristan Duran da günde 150 fidan diktiğini söyledi. "Gölün mavisiyle yeşili buluşturmaya çalıştıklarını" ifade eden Duran, "Aslında burada erozyonla da mücadele ediyoruz. Çorak toprakları yeşillendiriyoruz. Arkadaşlarımızla koordinasyon içinde çalışarak dağlarımızı yeşillendiriyoruz. İnsanlar da yaptığımız işi takdir ediyor." dedi.
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