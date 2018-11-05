Ormanlar kadın eliyle yeşeriyor

Kışın karda, yağmurda, çamurda, yazın kavurucu sıcağın altında yeşili korumak için mücadele eden kadınlar, olası yangınlara karşı da çalışma yürütüyor.

İş makineleriyle kazılan yamaçlara bir yandan fidan diken kadın işçiler, bir yandan da ormanların korunması ve geliştirilmesi için mesai harcıyor.

Ormanda hiç zorlanmadıklarını anlatan Avcı, "Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Bunun yanında ormanlara kadın elinin değmesi çok önemli. Ormanlara sahip çıkarak aslında insanlığa sahip çıkmış oluyoruz. Ormana, buradaki ağaçlara, fidanlara çocuğumuz gibi bakıyoruz. Orman olmazsa hayat da olmaz. Bu nedenle özenle bakıyoruz." dedi.

- "Kadının yapamayacağı iş yoktur"

Sevim Duman da fidan dikimiyle çorak sahaları güzelleştirmeye çalıştıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Dağlar kadınların elleriyle yeşillenince daha güzel oluyor. Şu an Artos Dağı'nın eteklerindeyiz. Kadının yapamayacağı iş yoktur. Burada çalışarak kadınların bu işi de en iyi şekilde becerdiğini gösteriyoruz. Amacımız çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakmak. Çocuklarımızın diktiğimiz fidanların gölgesinde piknik yapacaklardır. Bu işin zorluğunu fidan dikerek kolaylaştırıyoruz."

- "İnsanlar da yaptığımız işi takdir ediyor"

Şehristan Duran da günde 150 fidan diktiğini söyledi. "Gölün mavisiyle yeşili buluşturmaya çalıştıklarını" ifade eden Duran, "Aslında burada erozyonla da mücadele ediyoruz. Çorak toprakları yeşillendiriyoruz. Arkadaşlarımızla koordinasyon içinde çalışarak dağlarımızı yeşillendiriyoruz. İnsanlar da yaptığımız işi takdir ediyor." dedi.

