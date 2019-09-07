Ormanlar terminatör böceklere emanet

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce, ormanlarda zararlı organizmalarla biyolojik mücadele kapsamında bugüne kadar laboratuvar ortamında üretilen yaklaşık 14,5 milyon faydalı ve yırtıcı böcek ülke ormanlarına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, ormanlara zarar veren organizmalara karşı kimyasal mücadeleyi terk ettiklerini ve biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadeleye ağırlık verdiklerini söyledi. Pakdemirli, "Bu çerçevede her yıl ortalama 200 bin ile 250 bin hektar ormanlık alanda zararlı organizmalara karşı mücadele yapıyoruz. Biyolojik kökenli ilaçların tercih edildiği kimyasal mücadelenin oranını yüzde 1 civarına düşürdük. Mücadelenin yüzde 99'u biyolojik, biyoteknik ve mekanik olarak yapılıyor" dedi.

'BÖCEKLER LABORATUVARLARDA ÜRETİLİYOR'

Pakdemirli, biyolojik mücadele kapsamında yurt genelinde 45 laboratuvarda dört farklı tür faydalı böceğin üretilerek ormanlara bırakıldığını kaydederek, "Bu güne kadar yaklaşık 14,5 milyon adet yırtıcı üretilerek ormanlara bırakıldı. 2019 yılında 500 bin adet yırtıcı böcek üretimi programlanmışken şu ana kadar 540 bin 397 adet yırtıcı üretilerek sağlık durumu bozulan ormanlara bırakıldı" açıklamasını yaptı.

'KIRMIZI ORMAN KARINCA YUVALARININ NAKLİ YAPILIYOR'

Ormanlarda zararlı böceklere karşı başka yöntemlerin de kullanıldığını ifade eden Pakdemirli, "Böceklerle beslenen kuşların yuvalanması için her yıl 50 bin adet kuş yuvasını ağaçlara asıyoruz. Diğer bir yöntem ise kırmızı orman karıncaları. Zararlı böcek popülasyonunda meydana gelen artışların önlenmesi ve yeniden denge kurulması için karınca yuva nakilleri yapılıyor. Karıncalar ormanlarda zarar yapan böceklerin yumurta, larva, pupa ve erginlerini yemek suretiyle fayda sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

'FEROMONLARLA YILLIK 150 MİLYONDAN FAZLA ZARARLI İMHA EDİLİYOR'

Bakan Pakdemirli, yaydıkları koku ile böcekleri kendine çeken feromon tuzakların da kullanıldığını belirterek, "Bilimsel çalışmalar neticesinde üretilen feromonlarla tuzak kurularak zararlı böcekler toplanmak suretiyle imha ediliyor. Her yıl ortalama 50 bin adet feromon asılmak suretiyle 150 milyonun üzerinde zararlı böcek yakalanarak imha ediliyor" dedi.

'ORMANLARIN SAĞLIK DURUMU DEVAMLI TAKİP EDİLİYOR'

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nün 189 yıllık bilgi birikimi ile ormanların sağlık durumunu devamlı takip ettiğini söyledi. Pakdemirli, "Ormanlarda zararlı organizmalara karşı doğaya uygun orman ekosistemini koruyan biyolojik mücadeleyi yaparken, üniversiteler ve araştırma kurumları ile koordineli çalışıyoruz. Ayrıca yurt dışı kaynaklı zararlı organizmaların ülkemize girerek ormanlarımızda tahribat yapmaması için sınır kontrol noktalarında orman bitkilerinin ithalatından kaynaklanan zararlı organizma girişini engellemek için denetlemeler de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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