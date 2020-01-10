HABER
  4. Ormanlardaki tehdit: Çam kese böceği

Ormanlardaki tehdit: Çam kese böceği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Samsun’da “çam kese böceği” çam ormanlarını tehdit ediyor.Beyaz pamuklu tırtıl keseleriyle kendini gösteren, çam ağaçlarını saran çam kese böcekleri ormanlara zarar veriyor.

Beyaz pamuklu tırtıl keseleriyle kendini gösteren, çam ağaçlarını saran çam kese böcekleri ormanlara zarar veriyor. Samsun-Ankara yolu üzerinde bulunan çamlık ormanında yuva yapan çam kese böceği, görenlerin de dikkatini çekiyor.

Türkiye’de değişik çam türlerinde ağaçların ibrelerini yiyen ve geniş bir yayılışı bulunan çam kese böceği, zararı görsel olarak en çok göze çarpan bir tür. Ağacın ibrelerini yemek suretiyle yaptığı zarar görsel olarak kişilerde ağacın kuruduğu yönünde gibi his oluşturuyor. Samsun’da çam ağaçlarına yaptıkları yuvalar ile dikkat çeken çam kese böceği ağacın kurumasına yol açıyor.

BÜYÜMESİNİ YAVAŞLATIYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Orman İşletme Müdür Yardımcısı Özlem Avcı Güler, "Çam kese böceği ağaçların boy ve çap büyümesinde yavaşlamaya, gerilemeye neden olur. Gözlemlediğinizde diğer yıl yeniden ağacın ibreleri çıkarak aynı yeşil görüntüsüne kavuşur. Doğadaki diğer canlılara zarar verdiği için bakanlığımız kimyasal mücadeleyi yasaklamıştır. Bu böcekle mücadele yöntemi tek değildir. Ancak birkaç yöntem bir arada kullanılmaktadır" dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
İstanbul Boğazı çift yönlü deniz trafiğine kapatıldıİstanbul Boğazı çift yönlü deniz trafiğine kapatıldı
112 Acil servis personelinin kıyafetleri Uşak’ta tasarlanacak112 Acil servis personelinin kıyafetleri Uşak’ta tasarlanacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çam kese böceği Samsun orman çam ağacı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Gül'den dikkat çeken açıklama: Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz

Bakan Gül'den dikkat çeken yargı 'bağımsızlığı' açıklaması!

Başakşehir’de okulda yangın paniği

Başakşehir’de okulda yangın paniği

Bursa'da gencin dikkati facianın önüne geçti: Onu görünce fırladım

Facianın önüne geçti: Onu görünce fırladım

Son dakika... Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Aktif görevdeki askerlere operasyon

Metrobüs durağında engelli vatandaşların asansör çilesi!

Yer: İstanbul! Engelli vatandaşların büyük çilesi

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi feribota çarptı

Çanakkale'de balıkçı teknesi feribota çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.