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Ormanları korumak için yapılması gerekenler konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 21:49 | Son Güncelleme

Muğla'da, yerel bir yönetim tarafından Türkiye'de ilk kez , 'Ormanlarımızı korumak görev değil, sorumluluktur' konulu orman çalıştayı düzenlendi.

Muğla'da, yerel bir yönetim tarafından Türkiye'de ilk kez , 'Ormanlarımızı korumak görev değil, sorumluluktur' konulu orman çalıştayı düzenlendi.
Muğla il merkezinde bu yılın 11 aylık döneminde 259 orman yangını çıktı, 933 hektar alan kül oldu. Orman yangınları açısından Türkiye'nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla'da, Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim tarafından orman çalıştayı düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalıştay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Türkiye Ormancılar Derneği İkinci Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara'nın moderatörlüğünde başlayan çalıştayın ilk gününde, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün ile Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan konuşma yaptı. Başkan Gürün, Orman sadece ağaç değil. Her yangından sonra neyi kaybettik bunların analizini yapmamız gerekiyor. Bu çalıştayın yılda 1 kez düzenlenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Sürekli olarak gündemde tutmalıyız. Elimizden gelen neyse yapmaya hazırız dedi. Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Geleneksel metotları geride mi bıraktık, yoksa her şeyi teknolojiye mi teslim ettik Her şeyi teknolojiden bekler hale geldik. Yangın küçükken büyümeden söndürülebiliyordu. Eski ve yeniyi birleştirmek faydalı mıdır Hocalarımızın katkısıyla bu çalıştayın ülkemize örnek olacağına inanıyorum diye konuştu. Daha sonra Orman Mühendisi Vehbi Tutmaz, orman yangınlarının sebeplerini anlattı. Muğla Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi ise, yangınlara karşı alınması gereken önlemleri detaylarıyla paylaştı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Kantarcı, 'orman yangınlarının ekolojik hayata etkileri'; Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, 'yerleşim yerlerinde ve tarımsal alanlarda olası bir orman yangının sebepleri ve alınması gereken önlemler'; Doç. Dr. Ali Kavgacı, 'Akdeniz tipi ekosistemlerinde yangın sonrası yapılması gerekenler' ve Prof. Dr. Mustafa Avcı ise 'Muğla'daki kızılçam ormanlarında yangınların fauna ve çam balı üretimine etkileri' konulu sunumlar yaptı. Çalıştayın yarın yapılacak ikinci gününde katılımcılar Göcek, Bodrum, Dalaman gibi geçen yaz orman yangınlarının yaşandığı turizm bölgelerini ziyaret ederek, incelemelerde bulunacak.

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