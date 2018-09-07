Ormanların önemine dikkat çekmek için çam fidanlı düğün davetiyesi dağıttılar

Kayseri'de yaşayan ve pazar günü dünyaevine girecek olan Gülşah Aktaş ile Baran Şam çifti, orman yangınlarına dikkat çekmek ve orman varlıklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çam fidanlı davetiye hazırlattı. Düğün öncesi akrabaları ile arkadaşlarına bu davetiyeleri dağıtan çift, fidanları alanlardan toprakla buluşturacaklarına dair söz istediklerini belirtti. Pazarlamacılık yapan Baran Şam, yeşilin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Orman katliamlarına dikkat çekmek için böyle bir fikir düşündük ve hayata geçirdik. İnşallah bu yolla eşimize, dostumuza ve çevremize de örnek olmuş oluruz. Bu bizi onore eder. Normal bir düğün davetiyesi verseydik insanlar buruşturup, daha sonra atacaktı. Şimdi ise bu fidanlarla 30 yıl sonra hatırlayacaklar ve aynı zamanda yeşile katkı sunacaklar, çocuklarına da örnek olacaklar" dedi.

'ÇOCUKLARA AĞAÇ DİKMENİN ÖNEMİNİ ANLATIRLARSA MUTLU OLURUZ'

Çam fidanları için Orman İşletme Müdürlüğü'ne başvurduğunu anlatan Şam, "Düğün davetiyesi olarak 700 tane kara çam fidanı dağıttık. Karar verdikten sonra Orman Müdürlüğü’ne gittik. Orada yetkililer, ellerinde yaklaşık 200 bin fidanın olduğunu söylediler. Tanesini 1,85 TL'den satın aldık. Haliyle onlar da bazı olumsuzluklar ve bu işi kötüye kullananların olduğunu belirterek, fidanı ücretli verebileceklerini belirtiler. Fidanları aldıktan sonra davetiyemizi hazırlattık. Görenler şaşırdı ve çok beğendiklerini belirtti. Çocuklara daha yeşil, daha aydınlık bir miras bırakmak isteyenler, davetiyelerini bu şekilde yapsınlar. Çocuklara ağaç dikmenin önemini anlatırlarsa biz de mutlu oluruz" diye konuştu.

'DOĞAYA İYİ ŞEYLER KATMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan Gülşah Aktaş ise mutlu günlerini daha da anlamlı hale getirmek için hem farklı hem de örnek olacak yol seçtiklerini söyledi. Aktaş, "Doğadan çok şey çaldığımızı düşünüyorum. Doğaya iyi şeyler katmak, artık bizim boynumuzun borcu oldu. Bu da güzel oldu, örnek oldu, diye düşünüyorum. Bunun yanında davetiyeyi dağıttığımızda çok fazla şaşıran oluyor. Görenler fotoğraf çekip, kendilerinin de böyle bir şeye vesile olmak istediklerini belirtiler. Bu beni mutlu etti. Doğa için geleceğimiz için küçük de olsa katkımız olduğu için mutluyuz" dedi.

