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Ormanlık alana ’drone’lu kenevir operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 23:24 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alana drone destekli düzenlenen operasyonda 452 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ormanlık alana ’drone’lu kenevir operasyonu

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sart Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) ortak çalışması neticesinde Başlıoğlu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisine ulaştı.

Drone destekli yapılan kontrolde ormanlık alana kenevir ekildiği tespit edilen boyları 2.5-3 metre arasında toplam 452 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler jandarma ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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