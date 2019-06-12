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Ormanlık alana kenevir eken şahıs adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde ormanlık alanda ekili haldeki 67 kök kenevir bitkisi ve 260 gram kubar esrarın sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.Kocaeli’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Ormanlık alana kenevir eken şahıs adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde ormanlık alanda ekili haldeki 67 kök kenevir bitkisi ve 260 gram kubar esrarın sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.
Kocaeli’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İzmit’te uygulamalarını sürdüren jandarma ekipleri, Kulmahmut Mahallesi kırsalında ormanlık alan içerisinde ekili halde 67 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler 260 gram kubar esrarın da kurutulmak üzere alana bırakıldığını tespit etti. Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesinin ardından konuyu derinlemesine araştıran ekipler, bitkileri ormanlık alana E.D. adlı şahsın ektiğini belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, E.D. adlı şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.D., hakkında uyuşturucu imal ve ticareti suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Ormanlık alana kenevir eken şahıs adliyeye sevk edildi

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