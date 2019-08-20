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Ormanlık alana kenevir ekmişler

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 15:56 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinin Küçük Işıklar Mahallesi’nde narkotik devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde ormanlık alanda 740 kök dişi Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı bir ekip narkotik devriye görevi sırasında ilçeye bağlı kırsal Küçük Işıklar Mahallesine gitti.

Manisa’nın Soma ilçesinin Küçük Işıklar Mahallesi’nde narkotik devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde ormanlık alanda 740 kök dişi Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı bir ekip narkotik devriye görevi sırasında ilçeye bağlı kırsal Küçük Işıklar Mahallesine gitti. Burada ormanlık alanda araçtan inen askerler, yaya olarak ormanı devriye gezmeye başladı. Ormanlık alanda dişi Hint keneviri bitkisini fark eden jandarmalar 740 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekili halde bulunan Hint kenevirleri imha edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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