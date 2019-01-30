Ormanlık alana moloz döken traktöre idari işlem

Kırklareli’nde ormanlık alana kepçeli traktör ile moloz döken şahsa idari yaptırım uygulandı.
Kırklareli’nin Vize İlçesine bağlı Aksicim Köyünde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında M.S. isimli şahsın ormanlık alan içerisinde kepçeli traktör ile moloz döktüğü tespit edildi. Şahsa 5326 sayılı kanunun 41 maddesi gereği idari yaptırım uygulandı.
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