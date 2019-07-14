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Ormanlık alana terk edilen eşek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 20:44 | Son Güncelleme

Ormanlık alana terk edilen eşek kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde hastalığından dolayı ormana terk edilen eşek kurtarıldı.

İlçeye bağlı Duacı Mahallesi'ndeki ormanlık alana kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce halı içerisinde hastalıklı eşek bırakıldı.

Hasta hayvanı gören mahalle sakinlerinden İsmail Ayar, üç gün boyunca yatalak durumdaki hayvana yiyecek ve içecek getirerek hayatta kalmasını sağladı.

Ayar, Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık'a ulaştı.

Olay yerine gelen Yanık, uzun süredir taşlık alanda yattığı için vücudunda yaralar oluşan hayvanın enfeksiyon kapmaması için ilk müdahaleyi yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi hayvan ambulansı ile eşek, tedavisi için Antalya Hayvanat Bahçesine götürüldü.

- "Ölüme terk edilmiş"

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan dostu vatandaş İsmail Ayar'ın bilgilendirmesiyle olaydan haberdar olduklarını söyledi.

Hayvanın uyuz hastalığı nedeniyle sahipleri tarafından halıyla ormanlık alana atıldığını belirlediklerini dile getiren Yanık, "Uyuz hastalığı, tedavi edilmezse hayvanı ölüme bile götürür. Sahipleri de tedavi ettirmemişler. Yatalak olunca da ormanlık alanda ölüme terk edilmiş. Yaptığımız ilk müdahalenin ardından hayvan ambulansı ile hayvanat bahçesine götürdük." diye konuştu.

Yanık, hayvanın tedavisinin takipçisi olacaklarını vurgulayarak, onu ölüme terk eden sahiplerinin de bulunması için suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya eşek ölüm uyuz hastalığı

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