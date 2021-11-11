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  4. Ormanlık alanda 5 gün önce kaybolan kadın, bulundu! Kızı annesinin nasıl hayatta kaldığını açıkladı

Ormanlık alanda 5 gün önce kaybolan kadın, bulundu! Kızı annesinin nasıl hayatta kaldığını açıkladı

11.11.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 77 yaşındaki Emine Aksoy, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulundu. Yaşlı kadının kızı, "Annemin dağda ot yiyerek hayatta kaldığını düşünüyoruz." dedi.

Ormanlık alanda 5 gün önce kaybolan kadın, bulundu! Kızı annesinin nasıl hayatta kaldığını açıkladı

Benlik Mahallesi yakınlarında başlatılan arama çalışmalarına, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 komando timi ile AFAD, AKUT, Dağ Arama Kurtarma ve İHH ekiplerinden oluşan 150 kişilik ekip katıldı.

Mahalle sakinlerinin destek verdiği arama çalışmalarında drone ve iz köpekleri de kullanıldı.

YARI BAYGIN BULUNDU

Yaşlı kadın, öğleden sonraki çalışmalar sırasında mahalleye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Çıntarlık mevkisindeki ormanlık alanda yarı baygın şekilde bulundu.

Sağlık ekiplerince bir kolunun kırık olduğu belirlenen Aksoy, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 KASIMDA KAYBOLDU

Yaşlı kadının oğlu Erol Aksoy, 7 Kasım'da bastonla yürüyebilen annesiyle birlikte dağa mantar toplamaya gittiklerini, ormanlık alanda birbirlerini kaybettiklerini, kendi çabasıyla bulamaması üzerine jandarmaya haber verdiğini söyledi.

Annesinin bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Aksoy, "Annem çok şükür bulundu. Köylüler ve arama ekipleri seferber oldu. Kolu kırılmış, eşarbıyla sarmış. Annemin dağda ot yiyerek hayatta kaldığını düşünüyoruz." diye konuştu. (AA)

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Denizli
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