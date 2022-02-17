Ormanlık alanda bulunan cesedin kimliği belli oldu! Eda, sağır dilsiz sevgilisi tarafından öldürüldü

Mersin'de 9 Şubat tarihinde ormanlık alanda boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan sağır ve dilsiz kadının, yine sağır ve dilsiz olan sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Işıktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kadın cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

BOĞDU, BOĞAZINI BIÇAKLA KESTİ

İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ceset üzerinde ve bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, cesedin, Edenur Candan isimli sağır ve dilsiz kadına ait olduğu belirlenirken, kadının, önce boğulduğu ardından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan ekipler, Mezitli ilçesinde ikamet eden genç kadının, öldürülmeden önce evinden ayrılarak yine sağır ve dilsiz olan sevgilisi M.C.Y. ile buluştuğu bilgisine ulaştı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.C.Y., tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Araştırmayı derinleştiren JASAT ekipleri, cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen M.C.Y.'nin arkadaşı R.A.'yı da gözaltına alırken, cinayetin, kıskançlık nedeniyle işlendiği belirtildi.

Her iki zanlı da işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

(İHA)

