HABER

Ormanlık alanda cesedi bulunan gurbetçi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

Belçika'nın Liege kentinde ormanlık alanda cesedi bulunan oto tamircisi İlyas Cem Köşker'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te defnedildi

GAZİANTEP (AA) - Belçika'da ormanlık alanda cesedi bulunan gurbetçinin cenazesi, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde defnedildi.

Oto tamirciliği yaptığı Belçika'nın Liege kentinde 28 Haziran'da kaybolan ve cesedi ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde bulunan İlyas Cem Köşker'in (42) cenazesi Nizip'e getirildi.

Köşker için Hazreti Ali Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınları, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının 3 çocuk babası Köşker'in cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

PARTNEREzhel'in konserlerden kazandığı para dudak uçuklattı! Rap müziğin yıldızları, bakın ne kadar kazanıyor!Ezhel'in konserlerden kazandığı para dudak uçuklattı! Rap müziğin yıldızları, bakın ne kadar kazanıyor!
Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden eylem yapan ailelere destek ziyaretiCumhuriyet Kadınları Derneği’nden eylem yapan ailelere destek ziyareti
DMD'ye çocuklarının eskitemedikleri ayakkabıları ile dikkat çektilerDMD'ye çocuklarının eskitemedikleri ayakkabıları ile dikkat çektiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Namazı Gaziantep İlyas Cem Köşker Nizip

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Dışişleri'nden ABD'nin seyahat uyarısına sert tepki

Dışişleri'nden ABD'nin seyahat uyarısına sert tepki

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul Sultanbeyli'de çatışma! Çok sayıda gözaltı

Sultanbeyli'de çatışma! Çok sayıda gözaltı

Zırhlı araçlar ortak devriyeye hazır

Hareketlilik başladı! Zırhlı araçlar hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin 29 Ekim'de açılacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a tepki!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.