Ormanlık alanda cesedi bulundu: Ayak parmaklarını hayvanlar parçalamış! Son paylaşımı dikkat çekti

Antalya'da, sokakta yaşadığı öğrenilen Ramazan Serkan Yenievli'nin (36) ormanda cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemede Yenievli’nin 2- 3 gün önce öldüğü ve sol ayak parmaklarının hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi.

ZABITA MEMURU FARK ETTİ

Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Belediye Caddesi karşısında yer alan ormanda meydana geldi. Ormandan kötü koku geldiğini fark eden Konyaaltı Belediyesi’nde görevli bir zabıta görevlisi, bir kişiyi ağaç dibinde hareketsiz şekilde gördü. Görevli, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AYAK PARMAKLARINI HAYVANLAR PARÇALAMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağaç dibinde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, sol ayak parmaklarının ise hayvanlar tarafından parçalandığı görüldü. Polis ekipleri alana şerit çekerken, yapılan incelemede ölen kişinin sokakta yaşayan Ramazan Serkan Yenievli isimli kişi olduğu belirlendi. Yenievli'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Ramazan Serkan Yenievli’nin 27 Mayıs’ta denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı öğrenilirken, 2-3 gün önce hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Yenievli'nin sosyal medya hesabındaki durumuna 'Hayatla ölüm arasındaki zamanda sessizce bekliyorum' yazdığı dikkat çekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

