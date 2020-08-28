HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 23:40 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşların ve ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın çıktı.

Konya’nın Hüyük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşların ve ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine, bölgeye Beyşehir, Hüyük, Doğanhisar, Ilgın, Akşehir ilçelerinden Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Karaçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanın ortasındaki yangına, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile Başlamış Mahallesi sakinleri de ellerindeki kürek, kazma ve çapayla müdahale etti. Yangın orman arazözleri ile itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, ardından bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirdi.
Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüyük ilçesi Başlamış Mahallesi’nde çıkan orman yangınının çıkış henüz nedeninin bilinmediğini belirtirken, yaklaşık 500 metrekarelik bir örtünün zarar gördüğünü söyledi. Bal, araçların giremediği ormanlık alanın ortalarında çıkan yangının tepeye sirayet edip büyümeden hortumlar uzatılarak yapılan müdahaleyle söndürüldüğünü belirterek, "Yangın, Orman Müdürlüğümüz ekipleri, Hüyük Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem’in kendisi ve mahalle sakinlerinin acil ve hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Belediye Başkanımız Çiğdem’e, mahalle sakinlerine ve tüm Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Saat 18.30 sıralarında çıkan yangın için yakın ilçelerden 11’i arazöz, 3’ü müdahale aracı ve 2 tanker ile 7’si teknik personel, 30 yangın işçisini bölgeye hızlıca sevk ettik. Yangın söndürme çalışmalarına bölgedeki 50 vatandaşımız da destek verdi" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
Uzmanlar uyardı! Hangi yeşillikler kanser riskini azaltıyor?Uzmanlar uyardı! Hangi yeşillikler kanser riskini azaltıyor?
1/
En Çok Okunan Haberler
28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Kuzey Amerika’dan geldi artık Tokat'ta yetişiyor! Kilosu 300 TL
Kuzey Amerika’dan geldi artık Tokat'ta yetişiyor! Kilosu 300 TL
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
İlginizi Çekebilir
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Diğer Haberler
Diyarbakır'da kadın cinayeti! Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
Son dakika: Hakkari Şemdinli'den kahreden haber! Bir askerimiz şehit
Şemdinli’de bir askerimiz şehit oldu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü yenen bir sağlık çalışanının sözlerini paylaştı
Bakan Koca, koronavirüsü yenen bir sağlık çalışanının sözlerini paylaştı
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme! Tutuklandılar
AK Partili başkan adayı kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum
AK Partili başkan adayı kürsüyü tekmeledi: Adalet istiyorum
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.