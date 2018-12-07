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Ormanlık alanda çok sayıda gelinlik bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 12:53 | Son Güncelleme

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde ormanlık alanda çok sayıda gelinlik bulundu.

Ormanlık alanda çok sayıda gelinlik bulundu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde ormanlık alanda çok sayıda gelinlik bulundu.
​İlçeye bağlı İnal köyü yakınlarında vatandaşlar, ormanlık alanda ağaçların arasına atılmış çok sayıda gelinlik olduğunu fark etti. Çevreye saçılan, bazılarının da ağaçlara asıldığı gözlenen gelinlikler, köy sakinlerince toplanıp çöpe atıldı. Daha önce gelin adaylarına kiralandığı düşünülen gelinliklerin, kim ya da kimler tarafından ormanlık alana atıldığı ise belirlenmedi.

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Ormanlık alanda çok sayıda gelinlik bulunduOrmanlık alanda çok sayıda gelinlik bulunduOrmanlık alanda çok sayıda gelinlik bulunduOrmanlık alanda çok sayıda gelinlik bulundu

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