Ormanlık alanda gece kaybolan iki genç donmamak için brandanın altında sabahladı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde çalışmak için gittikleri ormanlık alanda dönüş yolunda gece saatlerinde kaybolan iki genç, arama kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Buldukları brandanın altında sabahlayan gençler, sığındıkları köy evinde bulundu.

Olay dün gece 02.00 sıralarında Gölcük Değirmendere bal ormanları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubilay E.(18) ve Mehmet Ç.(16) adlı iki arkadaş, çalışmak için gittikleri bal ormanları mevkiinde işi aldıkları şahıs ile kavga edince gece saatlerinde geri dönmek üzere yürüme yola çıktılar. Gece karanlığında yollarını kaybeden ve kar yağışı ile birlikte ilerlemekte güçlük çeken iki genç, 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi.

Gece başlayan aramalardan sonuç alamadılar

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gece 02.30 sıralarında bölgeye gelerek arama başlatan ekipler, sabaha kadar süren arama çalışmalarından sonuç alamadı. Telefonları kapanan gençlerle irtibat kuramayan ekipler, 6 saatlik aramanın ardından sabah yeniden arama başlatmak üzere polis merkezine döndü. Sabah erken saatlerde gençlerin bir köy evine sığındığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.