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Ormanlık alanda gezintiye çıktı, 2 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 18:57 | Son Güncelleme

SAMSUN'da kalp ameliyatı geçirdikten sonra her gün ormanlık alanda gezintiye çıkan Kutsi Akıcı'dan (58), 2 gündür haber alınamıyor.

Ormanlık alanda gezintiye çıktı, 2 gündür kayıp

Tayfur KARA- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da kalp ameliyatı geçirdikten sonra her gün ormanlık alanda gezintiye çıkan Kutsi Akıcı'dan (58), 2 gündür haber alınamıyor.
Olay, dün öğlen saatlerinde Tekkeköy ilçesi Arkeoloji Vadisi'nde meydana geldi. Bir süre önce kalp ameliyatı olan Kutsi Alıcı, geçirdiği operasyonun ardından ormanlık alanda sık sık yürüyüş yapmaya başladı. Her gün aynı mevkiide yürüyüşe çıkan Alıcı, dönmesi beklenen saatlerde evine dönmedi. Telaşa kapılan yakınları durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri, dün akşam saatlerine kadar sürdürdüğü arama çalışmalarından netice alamadı.
AFAD'ın iz takip köpeği 'ChiChi' ve İl Jandarma Komutanlığı'nın arama kurtarma köpeği 'Lodos'un da katıldığı çalışmalar bugün de devam etti. Yabani hayvanların bulunduğu ve zaman zaman kurt görüldüğü öğrenilen mevkiide henüz bir sonuca varılamadı. Olayla alakalı jandarma ekiplerine görgü tanığı olarak ifade veren Sümeyye Çakır (16), "Ben evde otururken kapının önünden geçtiğini gördüm. Taşın üzerine oturdu ve terini sildi. Yüzü bembeyazdı, çok yorulmuş gibiydi. Umarım bulunur" dedi.

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