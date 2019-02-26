Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

İddiaya göre özel bir kreşte bahçıvanlık yapan G.K. dün Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeğe tecavüz etti. Çevrede bulunanlar, durumu fark ederek G.K.'ye tepki gösterdi.

'ÇOCUKLARIM VAR, NE OLUR YAPMAYIN!'

G.K. de kendisine tepki gösterenlere "Çocuklarım var ne olur yapmayın" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi gözaltına aldı. Köpek ise hayvan ambulansı ile tedavi için barınağa götürüldü. Şüpheli G.K. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)



