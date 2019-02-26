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Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

Antalya'da ormanlık alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan G.K. gözaltına alındı. Özel bir kreşte bahçıvanlık yapan adamın kendisine tepki gösteren kişilere 'Çocuklarım var, ne olur yapmayın' demesi dikkat çekti. İşte detaylar...

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

İddiaya göre özel bir kreşte bahçıvanlık yapan G.K. dün Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeğe tecavüz etti. Çevrede bulunanlar, durumu fark ederek G.K.'ye tepki gösterdi.

'ÇOCUKLARIM VAR, NE OLUR YAPMAYIN!'

G.K. de kendisine tepki gösterenlere "Çocuklarım var ne olur yapmayın" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi gözaltına aldı. Köpek ise hayvan ambulansı ile tedavi için barınağa götürüldü. Şüpheli G.K. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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polis tecavüz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çocukların var normal de köpekle neyi yaşıyorsın utanmaz arlanmaz, yakalnınca mı ayıp bi tek Allahtan da mı korkmazsın
Ne iğrenç bir ulkedır ya. kurtulsam suradan keşke.
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