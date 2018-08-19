Ormanlık alanda kaçak kazıya 3 gözaltı

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik'in Haydariye Mahallesi Dedelik Mesire Alanı yakınındaki ormanlık bölgede, kaçak tarihi eser kazısı yapılacağı bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla şüpheli kişileri takibe alan jandarma ekipleri, ormanlık alana baskın yaptı. 3 şüpheli kazı sırasında yakalanırken, olay yerinde yapılan araştırmada, kazıda kullanılan malzemelerle tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi. Şüphelilerden D.F.'nin (59) mesire alanının işletmeciliğini yaptığı, kaçak kazıyı organize ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasnın ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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