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Ormanlık alanda kadına ait kesik kol bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 11:58 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde omuz hizasından kesildikten sonra gazete kağıdına sarılarak ormanlık alana atılmış kadına ait kol bulundu.

Ormanlık alanda kadına ait kesik kol bulundu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde omuz hizasından kesildikten sonra gazete kağıdına sarılarak ormanlık alana atılmış kadına ait kol bulundu.
Olay, İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Kozalak toplamak üzere ormanlık alana giden bir kişi, ağacın altına gazete kağıdına sarılarak atılmış kesik insan kolunu görerek, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ilk incelemede başka bir yerde omuz hizasından kesildikten sonra ormanlık alana atılan sol kolun, yetişkin bir kadına ait olduğunu belirledi.
Polis, çevrede yaptığı incelemede ise başka bir bulguya rastlamadı. Cinayete kurban gittiği değerlendirilen kadına ait kesik kol, savcı ve polisin incelemesinin ardından kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Ormanlık alanda kadına ait kesik kol bulunduOrmanlık alanda kadına ait kesik kol bulunduOrmanlık alanda kadına ait kesik kol bulunduOrmanlık alanda kadına ait kesik kol bulundu

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