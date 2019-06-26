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Ormanlık alanda kafatası ve çok sayıda kemik bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

MERSİN'in Çamlıyayla kırsalında, insana ait olduğu öne sürülen 2 kafatası ve kemik parçaları bulundu.  Çamlıyayla ilçesine bağlı, Belçınar Mahallesi'ndeki ormanlık alana gezmeye çıkan kişi, yerde 2 kafatası ve çok sayıda kemik gördü.

Ormanlık alanda kafatası ve çok sayıda kemik bulundu

Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Çamlıyayla kırsalında, insana ait olduğu öne sürülen 2 kafatası ve kemik parçaları bulundu.
Çamlıyayla ilçesine bağlı, Belçınar Mahallesi'ndeki ormanlık alana gezmeye çıkan kişi, yerde 2 kafatası ve çok sayıda kemik gördü. Bu kişinin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın bölgede, kafatası ve kemiklerde inceleme yaptı. Ardından, kafatası ve kemikler, detaylı inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ormanlık alanda kafatası ve çok sayıda kemik bulundu

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