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Ormanlık alanda kenevir yetiştiren şahıs adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 12:34 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda 474 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi Balçık Deresi mevkisinde bulunan ormanlık arazide bir şahsın kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Ormanlık alanda kenevir yetiştiren şahıs adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda 474 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi Balçık Deresi mevkisinde bulunan ormanlık arazide bir şahsın kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, O.A. isimli şahsın ormanlık alanda kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla O.A. yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramalarda 474 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan O.A.’nın evinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 192 adet fişek, 114 adet av tüfeği fişeği, 115 gram kubar esrar, 5 gram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Ormanlık alanda kenevir yetiştiren şahıs adliyeye sevk edildi

Ormanlık alanda kenevir yetiştiren şahıs adliyeye sevk edildi

Ormanlık alanda kenevir yetiştiren şahıs adliyeye sevk edildi

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