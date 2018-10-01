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Ormanlık alanda ölü bulunan seramik öğretmeni toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 16:12 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya bağlı İskele ilçesinin long beach sahil bölgesindeki ormanlık alanda dün gece cesedi bulanan ve kemerle boğularak öldürüldüğü belirlenen seramik öğretmeni Hasan Işık Özgöçmen (53), kılınan cenaze namazının ardından  toprağa verildi.

Ormanlık alanda ölü bulunan seramik öğretmeni toprağa verildi

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya bağlı İskele ilçesinin long beach sahil bölgesindeki ormanlık alanda dün gece cesedi bulanan ve kemerle boğularak öldürüldüğü belirlenen seramik öğretmeni Hasan Işık Özgöçmen (53), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Lefkoşa'da seramik öğretmenliği yapan Hasan Işık Özgöçmen'in cansız bedeni, dün gece İskele ilçesinin sahil kesimindeki ormanlık alanda yürüyüş yapanlar tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisin ilk incelemesiyle kemerle boğularak öldürüldüğü anlaşılan seramik öğretmeni Hasan Işık Özgöçmen, bugün öğlende Çayönü Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Özgöçmen'in Çayönü Camii'sinde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Özgöçmen'in cenazesi, cenaze namazından ardından köy mezarlığında toprağa verildi.​
SERAMİK ÖĞRETMENİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Özgöçmen'in öldürüldüğü bölgenin bağlı bulunduğu İskele Polis müdürlüğü de olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor. Hasan Işık Özgöçmen'in cansız bedeni üzerinde polisin ilk yaptığı ilk incelemesinde boğularak öldürüldüğü tespit edilmiş ve olay yerinin yaklaşık 150 metre uzağında da terkedilmiş otomobil bulunmuştu.
Ada’da seramik çalışmalarıyla bilinen Hasan Işık Özgöçmen’in, Atatürk Meslek Lisesi’nde seramik öğretmenliği yaptığı öğrenildi. Özgöçmen'in 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun düzenlenmesinde önemli çalışmalar yaptığı ve sempozyumdaki sunumlarıyla yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.

FOTOĞRAFLI

Ormanlık alanda ölü bulunan seramik öğretmeni toprağa verildiOrmanlık alanda ölü bulunan seramik öğretmeni toprağa verildiOrmanlık alanda ölü bulunan seramik öğretmeni toprağa verildiOrmanlık alanda ölü bulunan seramik öğretmeni toprağa verildi

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