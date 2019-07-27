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Ormanlık alanda ölüme terk edilen eşek kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, hastalığı nedeniyle halıya sarılarak ormanlık alana terk edilmiş halde bulunan eşek, tedaviye alındığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Ormanlık alanda ölüme terk edilen eşek kurtarılamadı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, hastalığı nedeniyle halıya sarılarak ormanlık alana terk edilmiş halde bulunan eşek, tedaviye alındığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'ndeki ormanlık alana, 11 Temmuz günü, uyuz hastalığına yakalandığı belirlenen eşek, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce halıya sarılmış halde terk edildi. Mahalle sakinlerinden İsmail Ayar, 3 gün boyunca yatalak haldeki eşeği, yiyecek ve içecek vererek, hayatta tuttu. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine de Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık'a ulaşıp, yardım istedi.
Ormanlık alana gelen Yanık, uzun süre taşlık alanda yattığı için vücudunda yaralar oluşan hayvana, enfeksiyon kapmaması için ilk müdahaleyi yaptı. Ardından da Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ni aradı. Eşek, 14 Temmuz'da hayvan ambulansı ile Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Çeşitli yerlerinde yaralar bulunan ve uyuz teşhisi konulan eşeğin, başına sert bir cisimle vurulduğu da tespit edildi.
MAKÜ'YE SEVK EDİLDİ
Hayvanat bahçesindeki bakım merkezinde 3 gün tutulan eşek, daha sonra MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne gönderildi. Burada tedaviye alınan eşeğin başına kürekle vurulduğu, beyninin zarar gördüğü belirlendi. Veteriner hekimlerin yoğun tedavi programına rağmen eşek bugün öldü.
Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, 13 gün önce buldukları yaralı eşeğin kim ya da kimler tarafından ölüme terk edildiğinin bulunması ve yasal işlem yapılması için şikayetçi olacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Ormanlık alanda ölüme terk edilen eşek kurtarılamadıOrmanlık alanda ölüme terk edilen eşek kurtarılamadıOrmanlık alanda ölüme terk edilen eşek kurtarılamadıOrmanlık alanda ölüme terk edilen eşek kurtarılamadı

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