Ormanlık alanda uyuşturucu yetiştiren şahıs hasat yaparken yakalandı

Kocaeli’nin Derince ve Körfez ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ile yakalan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince ilçesinde bir şahsın uyuşturucu yetiştirdiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Çınarlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda düzenlenen operasyonda Y.E. isimli şahıs, uyuşturucuları hasat ederken suçüstü yakalandı. Operasyonda ormanlık alana ekili halde 197 kök kenevir bitkisi ve 1 kg 638 gr esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Operasyonun devamında şahsın Körfez ilçesindeki ikametinde yapılan aramalarda ise 284 gr esrar, 280 gram kenevir tohumu, 7 gram toz esrar, 9,85 gram plaka esrar, 2 adet sentetik hap, 2 adet değirmen ve 1 adet esrar içme aparatı ele geçirildi. Olayda Y.E. gözaltına alınırken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

