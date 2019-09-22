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Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde gece yarısı ormanlık alanda yaktıkları ateşin başında oturan iki genç, bir vatandaş tarafından ikaz edilince olay yerinden kaçtı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde gece yarısı ormanlık alanda yaktıkları ateşin başında oturan iki genç, bir vatandaş tarafından ikaz edilince olay yerinden kaçtı. Ateş vatandaşlar tarafından söndürülürken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, dün gece yarısı Alanya’da D-400 karayolu üzeri Avsallar bölgesinde yaşandı. Gece saat 02.30 sularında ormanlık alanda ateş yakan gençleri gören sürücü, aracını durdurup jandarmayı aradı. Jandarma olay yerine gelinceye kadar ateşi gören diğer vatandaşların da müdahalesi üzerine iki genç olay yerinden uzaklaştı. Yakılan ateş vatandaşlar tarafından söndürülürken, olay yerine gelen jandarma ekipleri eşkallerini aldığı şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Olayı ihbar eden Recep Erdoğan, Alanya’dan İncekum’a giderken ateşi fark ettiğini belirterek, "Durumu ihbar ettim, jandarma gelene kadar kaçtılar. Yoldan geçen diğer araçlar durarak ateşi söndürmeme yardım etti. Allah korusun görmemiş olsaydık ve ateş ormana gitseydi yarın buralar kül olurdu. Bazı sarhoşlar buralarda ateş yakıp içiyorlar. Bunlara karşı dikkatli olalım, ormanlarımızı koruyalım" dedi.

Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi
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