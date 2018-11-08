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Ormanlık alanda yakılan ateş yangın çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

Bodrum'da ormanlık ve makilik arazide geceleyen kişinin yaktığı ateş sonucu çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda geceleyen kişinin yaktığı ateş sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Konacık Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda geceleyen N.P'nin yaktığı ateş bir anda yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

N.P. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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bodrum itfaiye Konacık Muğla orman yangın

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